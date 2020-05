20.05.2020 ( vor 4 Stunden )



Er überlebt den Feuerunfall am Nürburgring gerade so, ist sein Leben lang gezeichnet - und lässt sich nie unterkriegen. Der Österreicher Niki Lauda prägt die Formel 1 wie kein Zweiter und kämpft auch gegen seinen Tod monatelang an. Vor einem Jahr verstirbt die Motorsport-Legende. 👓 Vollständige Meldung