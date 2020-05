Börse in Frankfurt: Konjunktursorgen drücken den Dax ins Minus Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag weiter eingetrübt. Der deutsche Leitindex Dax knüpfte an seine Vortagesverluste an und sackte um...

stern.de vor 6 Tagen - Wirtschaft Auch berichtet bei • t-online.de