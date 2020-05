Franz W.Winterberg RT @vonLenzano: Inkompetenter Umgang mit Corona Trump gibt China Schuld an "Massensterben" Ich möchte nur noch "kotzen" - Tag und Nac… vor 2 Stunden Richard von Lenzano ♥ Et non deficere Inkompetenter Umgang mit Corona Trump gibt China Schuld an "Massensterben" Ich möchte nur noch "kotzen" - Tag… https://t.co/okzBSU97EH vor 2 Stunden schmali Inkompetenter Umgang mit Corona. Trump gibt China Schuld an "Massensterben". -😂😂 Sagt „ER“ !!!! Der Corona -Leugn… https://t.co/WPkrAPtlA6 vor 2 Stunden