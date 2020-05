20.05.2020 ( vor 3 Stunden )



ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, mit seiner gigantischen Verschuldung aber praktisch am Ende. So sieht es der Ökonom Roubini. Zur Rettung der Währungszone könnte es auf eine Fiskalunion und gemeinsame Schulden hinauslaufen. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, mit seiner gigantischen Verschuldung aber praktisch am Ende. So sieht es der Ökonom Roubini. Zur Rettung der Währungszone könnte es auf eine Fiskalunion und gemeinsame Schulden hinauslaufen. 👓 Vollständige Meldung