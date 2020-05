24.05.2020 ( vor 4 Stunden )



Um 23 Uhr muss die Gastronomie in Österreich im Moment spätestens schließen. Doch Österreichs Bundespräsident Van der Bellen und seine Frau entdeckt die Polizei bei Getränken um 0:20 Uhr in einem Lokal . Die Erklärung des Staatsoberhauptes ist recht simpel. 👓 Vollständige Meldung