Quelle: Wau Miau - Freshclip GmbH - vor 6 Tagen



Am Tisch füttern: Das darf der Hund fressen! 01:53 Wenn der Hund neben dem Frühstückstisch seinen allerliebsten Blick aufsetzt, möchte man ihm schon gerne etwas abgeben. Füttern am Tisch ist ab und zu auch in Ordnung, so lange es nicht ungesunde oder sogar für den Hund giftige Lebensmittel sind. Hier erfahrt ihr mehr dazu.