26.05.2020 ( vor 2 Tagen )



In Film- und Fernsehproduktionen der Marke "Der König von St. Pauli" oder "Der große Bellheim" gibt er gern den Haudrauf-Charakter. Doch privat lässt es Heinz Hoenig schon auch mal romantisch angehen. So romantisch, dass er nun mit 68 Jahren sogar noch einmal Nachwuchs erwartet. In Film- und Fernsehproduktionen der Marke "Der König von St. Pauli" oder "Der große Bellheim" gibt er gern den Haudrauf-Charakter. Doch privat lässt es Heinz Hoenig schon auch mal romantisch angehen. So romantisch, dass er nun mit 68 Jahren sogar noch einmal Nachwuchs erwartet. 👓 Vollständige Meldung