30.05.2020 ( vor 1 Tag )



Eigentlich sind die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland rückläufig. In Göttingen haben sich jetzt jedoch etliche Mitglieder von Großfamilien nach privaten Feiern angesteckt. Bei mehreren größeren privaten Feiern haben sich in Göttingen mehrere Menschen mit dem Coronavirus in Eigentlich sind die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland rückläufig. In Göttingen haben sich jetzt jedoch etliche Mitglieder von Großfamilien nach privaten Feiern angesteckt. Bei mehreren größeren privaten Feiern haben sich in Göttingen mehrere Menschen mit dem Coronavirus in 👓 Vollständige Meldung