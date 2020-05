(((cpltalk))) RT @derspiegel: Private Feiern mehrerer Großfamilien könnten für einen neuen Corona-Ausbruch in Göttingen verantwortlich sein. Nun müssen ü… vor 8 Minuten GrissaG RT @derspiegel: Private Feiern mehrerer Großfamilien könnten für einen neuen Corona-Ausbruch in Göttingen verantwortlich sein. Nun müssen ü… vor 11 Minuten Sandra 🌈 RT @derspiegel: Private Feiern mehrerer Großfamilien könnten für einen neuen Corona-Ausbruch in Göttingen verantwortlich sein. Nun müssen ü… vor 23 Minuten Willi001 RT @Lectoria_: "Offenbar haben Großfamilien bei der Feier des Zuckerfestes die Hygieneregeln missachtet." https://t.co/x8ckpe4cZb https://… vor 38 Minuten Volker Geiter RT @Babsi58089: Private Feiern mehrerer Großfamilien könnten für einen neuen Corona-Ausbruch in #Göttingen verantwortlich sein. Nun müssen… vor 44 Minuten 932 🇮🇹 🇩🇪 RT @WillyWi52415017: Großfamilien und Zuckerfest. Noch Fragen? Corona-Ausbruch nach Feiern von Großfamilien in Göttingen https://t.co/RCavM… vor 46 Minuten