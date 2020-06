01.06.2020 ( vor 3 Stunden )

Die Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd eskalieren auch in der Nacht zu Montag wieder. Auch in der US-Hauptstadt gehen die Sicherheitsbehörden nun den nächsten Schritt. Alle Infos im Newsblog. In den USA verschärfen sich die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt immer weiter.