tagesanzeiger Der Präsident steht in dieser Krise mit dem Rücken zur Wand. https://t.co/ANlKL9TBCh vor 7 Stunden Claudio Zanetti Etwas für die Qualitätskontrolle des @tagesanzeiger: https://t.co/Dfj7l1zgxY - Eine offizielle Stellungnahme folgt.… https://t.co/44iCSolHUM vor 7 Stunden Simon T. Fricker Das tönt gefährlich nach Bürgerkrieg https://t.co/F1suLDRwsG vor 9 Stunden Dario Engeloch RT @BernerZeitung: Mit seiner Drohung, das Militär gegen Demonstranten in Stellung zu bringen, bringt Donald #Trump die USA womöglich an de… vor 10 Stunden Berner Zeitung Mit seiner Drohung, das Militär gegen Demonstranten in Stellung zu bringen, bringt Donald #Trump die USA womöglich… https://t.co/NNNreLPMrP vor 10 Stunden News Deutschland Das tönt gefährlich nach Bürgerkrieg: Mit seiner Drohung, das Militär gegen Demonstranten in Stellung zu.. https://t.co/n88BUTWjHT vor 11 Stunden