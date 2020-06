02.06.2020 ( vor 2 Stunden )



Sieben Jahre ist Marcel Reich-Ranicki nun schon tot. Doch die Erinnerung an ihn wird so schnell nicht verblassen. Als Literaturkritiker wurde er schließlich schon zu Lebzeiten zur Legende in Deutschland. Einem Land, das ihm jedoch auch viel Schlimmes angetan hat. Nun wäre Reich-Ranicki 100 geworden. 👓 Vollständige Meldung