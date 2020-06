03.06.2020 ( vor 4 Stunden )

Die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA halten an. Trotz lokaler Ausgangssperren kamen am Dienstag landesweit Zehntausende Menschen zu Kundgebungen zusammen. Die Demonstrationen blieben weitgehend friedlich. Das US- Militär verlegte rund 1.600 Soldatinnen und Soldaten an Stützpunkte um die Hauptstadt Washington.