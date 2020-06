03.06.2020 ( vor 1 Tag )



Deutschland digitalisiert sich, nun auch beim Foto für Ausweis oder Pass. Denn in Zukunft muss das eigene Konterfei in entsprechender Form als Bild auf die Dokumente. Zudem soll auch der Kinderausweis nur noch deutlich kürzer gültig sein, wie das Kabinett beschlossen hat. Deutschland digitalisiert sich, nun auch beim Foto für Ausweis oder Pass. Denn in Zukunft muss das eigene Konterfei in entsprechender Form als Bild auf die Dokumente. Zudem soll auch der Kinderausweis nur noch deutlich kürzer gültig sein, wie das Kabinett beschlossen hat. 👓 Vollständige Meldung