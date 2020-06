04.06.2020 ( vor 3 Stunden )



Wie bei vielen Filmproduktionen steht auch am Set von "Mission Impossible 7" wegen der Corona-Krise gerade alles still. Tom Cruise möchte das nun ändern. Um das Action-Spektakel endlich in den Kasten zu kriegen, möchte er eine Corona-freie Wohnwagensiedlung in Großbritannien errichten. Wie bei vielen Filmproduktionen steht auch am Set von "Mission Impossible 7" wegen der Corona-Krise gerade alles still. Tom Cruise möchte das nun ändern. Um das Action-Spektakel endlich in den Kasten zu kriegen, möchte er eine Corona-freie Wohnwagensiedlung in Großbritannien errichten. 👓 Vollständige Meldung