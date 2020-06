06.06.2020 ( vor 18 Stunden )

Der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist bei der Coronavirus-Pandemie „sehr optimistisch, dass es in Österreich zu keiner zweiten Welle kommen wird“. Das sagte er am Samstag in der „Tiroler Tageszeitung“ („TT“). Im Ö1-Mittagsjournal kündigte er ein großes Screening bei Menschen in schwierigen Lebenssituationen an.