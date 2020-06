Tom Schopper Solange die Schadenersatzforderungen mit unserem Steuergeld bezahlt werden, ischtsch wurscht. „Wir sind in Tirol i… https://t.co/GpVvuARM1F vor 32 Minuten Wolfgang M.H. @georg_renner Platter: „Wir sind in Tirol immer vorausgegangen“.... Irgendwann sollte man sich als Politiker auch… https://t.co/ohIDKsBmNo vor 1 Stunde Stephan J. Wir sind in Tirol immer vorausgegangen und andere Länder sind nachgezogen... #pressestunde vor 2 Stunden Martin Senfter Zwei Minuten und ich hab JETZT schon keinen Bock mehr. Oida. Ich kann dem nicht zuhören. Dieses salbungsvolle Getu… https://t.co/ByODPZUnLW vor 4 Stunden Susanne *widerwärtiges Luder* Wunderer RT @MoLoja07: @HHumorlos Wir sind immer noch in Tirol 💪🏼 🏔Da gehört dieser Proletarier Sprech zur patriarchalischen Grundausstattung eines… vor 1 Tag MoLoJa @HHumorlos Wir sind immer noch in Tirol 💪🏼 🏔Da gehört dieser Proletarier Sprech zur patriarchalischen Grundausstatt… https://t.co/kKVW1qnHy9 vor 3 Tagen