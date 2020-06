07.06.2020 ( vor 20 Stunden )



Nach dem Corona-Ausbruch in Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen bleiben die Schulen länger geschlossen als geplant. Statt am Montag zu öffnen, wird der Präsenzunterricht für eine weitere Woche ausgesetzt. Derweil werden weitere Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. 👓 Vollständige Meldung