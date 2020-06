08.06.2020 ( vor 1 Stunde )



Hinter Oli P. und seiner Frau Pauline liegen harte Wochen. Wie der Sänger erklärt, musste sich seine Lebensgefährtin wegen einer schweren Krankheit einer Operation unterziehen. Unklar ist nicht nur, an was genau die 33-Jährige leidet. Auch ob der Eingriff erfolgreich war, muss sich noch zeigen. Hinter Oli P. und seiner Frau Pauline liegen harte Wochen. Wie der Sänger erklärt, musste sich seine Lebensgefährtin wegen einer schweren Krankheit einer Operation unterziehen. Unklar ist nicht nur, an was genau die 33-Jährige leidet. Auch ob der Eingriff erfolgreich war, muss sich noch zeigen. 👓 Vollständige Meldung