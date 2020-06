Eule 34 ♦️ RT @BILD: Rücktritt nach Protesten wegen George Floyds Tod - Weiße Polizeichefin gibt ihren Job an Afroamerikaner https://t.co/YSwUsUqjyu vor 21 Minuten FreieMeinung RT @BILD: Rücktritt nach Protesten wegen George Floyds Tod - Weiße Polizeichefin gibt ihren Job an Afroamerikaner https://t.co/YSwUsUqjyu vor 42 Minuten Steve Pretzsch RT @BILD: Rücktritt nach Protesten wegen George Floyds Tod - Weiße Polizeichefin gibt ihren Job an Afroamerikaner https://t.co/YSwUsUqjyu vor 53 Minuten @fz RT @NZZ: George Floyd wird in goldenem Sarg beerdigt, weisse Polizeichefin in Oregon überlässt Afroamerikaner ihren Posten – die neusten En… vor 1 Stunde Reeg Egil RT @NZZ: George Floyd wird in goldenem Sarg beerdigt, weisse Polizeichefin in Oregon überlässt Afroamerikaner ihren Posten – die neusten En… vor 2 Stunden Snafets RT @fr: Donald #Trump verbreitet auf #Twitter eine Verschwörungstheorie, nach der ein 75 Jahre altes Opfer von Polizeigewalt in #Buffalo in… vor 3 Stunden