10.06.2020 ( vor 1 Tag )



Hannover (dpa) - Bei einem Explosion mit einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover sind am Abend acht Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Mehrere Anrufer hatten der Leitstelle zunächst eine Explosion in einer Wohnung im Stadtteil List gemeldet, wie ein Polizeisprecher am Abend sag Hannover (dpa) - Bei einem Explosion mit einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover sind am Abend acht Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Mehrere Anrufer hatten der Leitstelle zunächst eine Explosion in einer Wohnung im Stadtteil List gemeldet, wie ein Polizeisprecher am Abend sag 👓 Vollständige Meldung