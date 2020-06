Lilith Maryjoy 😭😭😭 Rostock: 103-jährige Frau stürzt aus dem Fenster – und stirbt - https://t.co/BIjliAV6NU https://t.co/ZtNMtj5GGN via @GoogleNews vor 39 Minuten Hamburger Abendblatt Rostock: 102-Jährige stürzt aus dem Fenster und stirbt https://t.co/8jYyBgeVm9 https://t.co/n9bfPW1PKV vor 2 Stunden fBaumann 103-Jährige stirbt nach Sturz aus Fenster https://t.co/QGW43qi2BI via @TOnline_News vor 2 Stunden Prokdus-Gesundheit Rostock: 103-Jährige stürzt aus dem Fenster und stirbt https://t.co/RItkbIOyTa via @TOnline_News vor 6 Stunden StN_News Unglück in Rostock: 102-Jährige stürzt aus Fenster und stirbt https://t.co/IBBSWg31MQ https://t.co/h4kqvzqJK9 vor 7 Stunden Stuttgarter Zeitung Unglück in Rostock: 102-Jährige stürzt aus Fenster und stirbt https://t.co/mfeRNTsiP0 https://t.co/Hwf79GeYbR vor 7 Stunden