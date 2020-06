13.06.2020 ( vor 4 Stunden )

Der FC Bayern München hat schon eine Hand an der Schale: Danke eines späten Sieges gegen Borussia Mönchengladbach kann der Rekordmeister am nächsten Spieltag den nächsten Titel klarmachen. In einer meist müden Partie leisten sich beide Seiten Fehler - bis Leon Goretzka spät zuschlägt.