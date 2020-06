15.06.2020 ( vor 3 Stunden )



In Wolfsburg und Düsseldorf werden Tore annulliert, in Sinsheim ein Elfmeter zurückgenommen – jeweils wegen vorangegangener Handspiele, die erst der Video-Assistent entdeckt hat. Die Entscheidungen sind allesamt korrekt, trotzdem ist die Debatte aufs Neue entflammt.