Sars-CoV-2 zeigt sich mit vielen Gesichtern. Um zu klären, wie sich eine Infektion auf den Zuckerstoffwechsel auswirkt, initiiert ein Team von Diabetologen ein Register, in dem Sars-CoV-2 zeigt sich mit vielen Gesichtern. Um zu klären, wie sich eine Infektion auf den Zuckerstoffwechsel auswirkt, initiiert ein Team von Diabetologen ein Register, in dem Fälle gesammelt werden. So soll besser verstanden werden, unter welchen Umständen eine Covid-19-Erkrankung Diabetes auslöst. 👓 Vollständige Meldung