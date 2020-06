17.06.2020 ( vor 14 Stunden )



Klar, am Ende ist der Klar, am Ende ist der FC Bayern wieder Meister . Wieder mal verdient. Wieder mal souverän. Doch die Saison war überraschend kurios - viel war los, von Hoeneß bis FC Hollywood. Doch auch all das tat dem Klub nicht weh, wegen Hansi Flick. 👓 Vollständige Meldung