Bayern: Katholiken feiern Fronleichnam auch in Corona-Zeiten 00:50 München, 11.06.20: In bunter Pracht feiern die Katholiken in Bayern alljährlich Fronleichnam - normalerweise. Im Corona-Jahr fallen die festlichen Prozessionen an diesem Donnerstag, den 11. Juni fast alle aus. In den Bistümern werden keine Heiligenfiguren durch die Straßen getragen. Auch...