Rob-bot #DevelopersForFuture RT @AnonNewsDE: Über dieses unechte Anonymous wird ja echt viel berichtet, müssen krasse Regierungstrolle sein!!111 Beleidigungen und Vers… vor 12 Minuten Celine Motk RT @Hochheimer_12: Attila Hildmann hat jetzt Dietmar Hopp und Anonymous gegen sich. Und die Gegner von #Aluhut-Trägern müssen mehr werden.… vor 35 Minuten t-online.de RT @LarsWienand: Wenn Du Ärger mit Dietmar Hopp UND @AnonNewsDE hast, hast Du Dein Leben wirklich nicht im Griff. #Hildmann https://t.co/7… vor 39 Minuten Itsme2019 RT @NiemalsD: Falsch! Er hat uns alle gegen sich! Dieser Armleuchter gehört in die Klapse! #AttilaHildmann #Dummschwätzer Attila Hildmann… vor 40 Minuten TheCriticalSubject RT @NiemalsD: Falsch! Er hat uns alle gegen sich! Dieser Armleuchter gehört in die Klapse! #AttilaHildmann #Dummschwätzer Attila Hildmann… vor 43 Minuten Any-Key Tocontinue (🏡) RT @NiemalsD: Falsch! Er hat uns alle gegen sich! Dieser Armleuchter gehört in die Klapse! #AttilaHildmann #Dummschwätzer Attila Hildmann… vor 1 Stunde