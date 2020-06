Die Zahl der vom Medizinischen Dienst festgestellten Behandlungsfehler ist in Niedersachsen im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Insgesamt wurden in 1290...

Zahl der Corona-Fälle in Berlin steigt stark an

Der R-Wert liegt aktuell bei 2,06, die Zahl der aktiven Fälle steigt deutlich an. Der Senat will sich am Dienstag mit den Maßnahmen befassen.