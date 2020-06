19.06.2020 ( vor 2 Stunden )



2019 stößt Sido als Jury-Mitglied zu "The Voice of 2019 stößt Sido als Jury-Mitglied zu "The Voice of Germany ". Doch nach nur einer Staffel ist für ihn dort auch schon wieder Schluss. Sein Abgang erfolgt offenbar nicht freiwillig. Ob das mit seinen jüngsten Äußerungen zu Verschwörungstheorien und seinem Angriff auf Journalisten zu tun hat, ist unklar. 👓 Vollständige Meldung