Ermittlungen gegen 46-Jährige - Grausamer Fund: Mutter legt neugeborenes Baby jahrelang in Tiefkühltruhe In einer Kühltruhe im Keller eines Mehrfamilienhauses in Lichtenstein in Baden-Württemberg ist ein totes Neugeborenes gefunden worden. Die Polizei ermittelt...

Focus Online vor 4 Tagen - Vermischtes