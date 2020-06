20.06.2020 ( vor 19 Stunden )



Nach dem Massenausbruch in seiner Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück muss auch Boss Clemens Tönnies in Corona-Quarantäne. Für ihn wie für andere Verwaltungskräfte des Unternehmens gilt dabei eine abgeschwächte Form der Maßnahmen. 👓 Vollständige Meldung