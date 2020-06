21.06.2020 ( vor 10 Stunden )



Über Stunden toben in der Nacht Straßenschlachten in Stuttgarts Über Stunden toben in der Nacht Straßenschlachten in Stuttgarts Innenstadt . Dutzende Gruppen junger Männer zerstören Schaufenster und attackieren die Polizei. Nachdem die Beamten Hilfe bekommen, beruhigt sich die Lage am frühen Morgen langsam. 👓 Vollständige Meldung