21.06.2020 ( vor 1 Stunde )



Was sich genau vor sechs Jahren in New York abgespielt hat, wissen wohl nur Ansel Elgort und die junge Frau selbst. Es steht Aussage gegen Aussage. Er habe die damals Minderjährige nicht missbraucht, gibt der Schauspieler zu Protokoll. Schämen tut er sich trotzdem. Was sich genau vor sechs Jahren in New York abgespielt hat, wissen wohl nur Ansel Elgort und die junge Frau selbst. Es steht Aussage gegen Aussage. Er habe die damals Minderjährige nicht missbraucht, gibt der Schauspieler zu Protokoll. Schämen tut er sich trotzdem. 👓 Vollständige Meldung