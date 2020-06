22.06.2020 ( vor 9 Stunden )



Der Hollywood-Regisseur Joel Schumacher ist tot. Der Filmemacher starb im Alter von 80 Jahren in New York an den Folgen eines Krebsleidens, wie die PR-Agentur ID-PR am Montag mitteilte. In seiner langen Karriere drehte Schumacher eine Reihe von Erfolgsfilmen und arbeitete mit vielen Stars zusammen. Sein größter Erfolg wie seine größte Schmach waren zwei Filme aus der „Batman“-Reihe. Bekannt wurde er auch für „Falling Down“ mit Michael Douglas. 👓 Vollständige Meldung