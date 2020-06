23.06.2020 ( vor 2 Tagen )



Den Ruf der guten Seele in Hollywood hat Keanu Reeves bereits weg. Nun verteilt seine Kollegin Winona Ryder weitere Karma-Punkte an den Schauspieler. So habe sich Reeves seinerzeit am Set von "Bram Stroker's Dracula" schützend vor sie gestellt, erinnert sich die 48-Jährige. 👓 Vollständige Meldung