24.06.2020 ( vor 4 Stunden )



Berlin (dpa) - Viele Menschen zusammen an einem Ort und massenhaft Infektionen mit dem Berlin (dpa) - Viele Menschen zusammen an einem Ort und massenhaft Infektionen mit dem Coronavirus : Trotz dieser Gemeinsamkeit halten Experten einen Vergleich des Corona-Ausbruchs im Tönnies -Schlachbetrieb in Gütersloh und dem Geschehen im Tiroler Wintersportort Ischgl Anfang März für nicht haltbar. 👓 Vollständige Meldung