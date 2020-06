25.06.2020 ( vor 6 Stunden )



Mit den Corona-Soforthilfen sollten schnell Hilfsgelder in der Krise ausgezahlt werden. Nun kommt heraus: Kriminelle Familienclans sollen davon in NRW Profit geschlagen haben. War es möglicherweise rechtens? Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt (LKA) prüft einem Zeitungsbericht zufolge, ob k Mit den Corona-Soforthilfen sollten schnell Hilfsgelder in der Krise ausgezahlt werden. Nun kommt heraus: Kriminelle Familienclans sollen davon in NRW Profit geschlagen haben. War es möglicherweise rechtens? Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt (LKA) prüft einem Zeitungsbericht zufolge, ob k 👓 Vollständige Meldung