Nomadenfrau RT @heuteshow: #Seehofer will doch keine Anzeige gegen die „taz“-Autorin erstatten, sondern stattdessen die Chefredaktion zum Gespräch bitt… vor 2 Minuten Key Pousttchi 🇪🇺 RT @heuteshow: Horst #Seehofer erstattet nun doch keine Anzeige gegen die „taz“-Kolumnistin. Er hat gelesen, dass fehlende Anzeigen Zeitung… vor 2 Minuten Nándor Hulverscheidt @MichaelKreil Letzteres klingt aber auch ein bisschen so als werfe man ihm es vor keine zu stellen 🤔 Wie wäre es mi… https://t.co/oRxfAcYGFC vor 3 Minuten Torben Schultz RT @heuteshow: Horst #Seehofer erstattet nun doch keine Anzeige gegen die „taz“-Kolumnistin. Er hat gelesen, dass fehlende Anzeigen Zeitung… vor 4 Minuten Dirk Festerling👔🪠🦥 RT @heuteshow: #Seehofer will doch keine Anzeige gegen die „taz“-Autorin erstatten, sondern stattdessen die Chefredaktion zum Gespräch bitt… vor 4 Minuten Michael RT @heuteshow: Horst #Seehofer erstattet nun doch keine Anzeige gegen die „taz“-Kolumnistin. Er hat gelesen, dass fehlende Anzeigen Zeitung… vor 4 Minuten