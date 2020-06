Zwei Kleinkinder nach Sturz in den Gartenteich gestorben Zwei Geschwister sind in Greven bei Münster in einen Teich gefallen und kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Der Junge und das Mädchen waren zwei Jahre alt.

Augsburger Allgemeine vor 18 Stunden - Vermischtes Auch berichtet bei • t-online.de