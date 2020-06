28.06.2020 ( vor 3 Stunden )



In Hessen ist es zu einem schrecklichen Unglück gekommen: Eine Mutter wollte ihren Sohn ans Rheinufer retten, wurde jedoch selbst in die Fluten gerissen. Eine Tochter konnte derweil von der Polizei gerettet werden. Beim Baden im Rhein ist ein fünfjähriger Junge ertrunken – bei dem Versuch, ihn zu re In Hessen ist es zu einem schrecklichen Unglück gekommen: Eine Mutter wollte ihren Sohn ans Rheinufer retten, wurde jedoch selbst in die Fluten gerissen. Eine Tochter konnte derweil von der Polizei gerettet werden. Beim Baden im Rhein ist ein fünfjähriger Junge ertrunken – bei dem Versuch, ihn zu re 👓 Vollständige Meldung