30.06.2020 ( vor 7 Stunden )



e Fußballspieler werden als intelligenter dargestellt und gelobt, Schwarze kritisiert und auf ihre physischen Eigenschaften reduziert: Eine Studie belegt rassistische Tendenzen der Fußballkommentatoren in Europas Topligen. Die Auswertungen sind so deutlich wie erschreckend. Weiß e Fußballspieler werden als intelligenter dargestellt und gelobt, Schwarze kritisiert und auf ihre physischen Eigenschaften reduziert: Eine Studie belegt rassistische Tendenzen der Fußballkommentatoren in Europas Topligen. Die Auswertungen sind so deutlich wie erschreckend. 👓 Vollständige Meldung