02.07.2020



Naypyidaw (dpa) - Bei einem Erdrutsch in einem Jade-Bergwerk in Myanmar sind mindestens 110 Arbeiter gestorben. Mindestens 23 weitere seien nach dem Vorfall am frühen Morgen verletzt worden, sagte der Parlamentsabgeordnete der Region Hpakant der Deutschen Presse-Agentur.