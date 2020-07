02.07.2020 ( vor 1 Tag )



Das Atomprogramm des Iran steht unter besonderem Fokus der Weltgemeinschaft. Nun meldet die iranische Atombehörde einen Vorfall an einer Anlage in Natans, wo Uran angereichert wird. Die Details bleiben im Dunkeln. Nur von einem beschädigten Schuppen ist offiziell die Rede.