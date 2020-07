Auch Prinz Andrew wieder im Fokus

02.07.2020 ( vor 9 Stunden )

Im Missbrauchsskandal rund um den verstorbenen Millionär Jeffrey Epstein hat es am Donnerstag mit der Festnahme seiner mutmaßlichen Komplizin Ghislaine Maxwell neue Bewegung gegeben. Maxwell wurde unter anderem angeklagt, Epstein beim Missbrauch minderjähriger Mädchen unterstützt zu haben. Mit ihrer Verhaftung gerät auch Prinz Andrew wieder ins Schlaglicht: Er war im vergangenen Jahr in der Affäre schwer unter Druck geraten. Die New Yorker Staatsanwaltschaft forderte Andrew nun im Zuge von Maxwells Verhaftung dazu auf, auszusagen.