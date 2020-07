03.07.2020 ( vor 6 Stunden )



Die Explosion in einer türkischen Feuerwerksfabrik ist so heftig, dass Anwohner an ein Erdbeben glauben. Mindestens zwei Tote und mehr als 70 Verletzte melden die Behörden. Das Unglück kommt nicht ganz überraschend – schon drei Mal kam es in derselben Fabrik zu ähnlichen Unfällen. Die Explosion in einer türkischen Feuerwerksfabrik ist so heftig, dass Anwohner an ein Erdbeben glauben. Mindestens zwei Tote und mehr als 70 Verletzte melden die Behörden. Das Unglück kommt nicht ganz überraschend – schon drei Mal kam es in derselben Fabrik zu ähnlichen Unfällen. 👓 Vollständige Meldung