03.07.2020 ( vor 5 Stunden )



Insidern zufolge bringt sich die Deutsche Bank in Position für eine mögliche Übernahme der Wirecard Bank. Sie ist im Gegensatz zum Mutterkonzern bisher nicht insolvent, doch laufen dem Institut die Kunden weg. Tief in die Tasche müsste die Deutsche Bank wohl nicht greifen. Insidern zufolge bringt sich die Deutsche Bank in Position für eine mögliche Übernahme der Wirecard Bank. Sie ist im Gegensatz zum Mutterkonzern bisher nicht insolvent, doch laufen dem Institut die Kunden weg. Tief in die Tasche müsste die Deutsche Bank wohl nicht greifen. 👓 Vollständige Meldung