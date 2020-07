05.07.2020 ( vor 3 Tagen )

In Oberösterreich werden die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verschärft. Konkret wird die Maskenpflicht in Amtsgebäuden des Landes wiedereingeführt. Grund sind die vielen Neuinfektionen, zudem gibt es nun auch erste Fälle in Schlachthöfen. Oberösterreich wird damit auch zum Labor für regionale Verschärfungen nach den Lockerungen