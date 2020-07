Wilde Mutmaßungen in alle Richtungen - „20.07.2020“: Thomas Gottschalk versetzt Internet mit kryptischem Tweet in Aufregung Ein Tweet von Fernsehlegende Thomas Gottschalk versetzt gerade ganz Twitter-Deutschland in helle Aufregung. „20.07.2020“ postete er am Montagmittag –...

Focus Online vor 6 Stunden - Kultur