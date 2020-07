Elzpiraten RT @AnonNewsDE: Weil sie ohne Ticket und Mundschutz in den Bus einsteigen wollten, hat ein französischer Busfahrer einer Gruppe den Zutritt… vor 4 Minuten Mac RT @AnonNewsDE: Weil sie ohne Ticket und Mundschutz in den Bus einsteigen wollten, hat ein französischer Busfahrer einer Gruppe den Zutritt… vor 6 Minuten Renate Wandling 💚 @littlewisehen Und das in Frankreich: Weil sie ohne Ticket und Mundschutz in den Bus einsteigen wollten, hat ein fr… https://t.co/OHKE7MIPtu vor 16 Minuten Peter RT @AnonNewsDE: Weil sie ohne Ticket und Mundschutz in den Bus einsteigen wollten, hat ein französischer Busfahrer einer Gruppe den Zutritt… vor 17 Minuten Madame Earl Grey RT @AnonNewsDE: Weil sie ohne Ticket und Mundschutz in den Bus einsteigen wollten, hat ein französischer Busfahrer einer Gruppe den Zutritt… vor 22 Minuten Rafi RT @AnonNewsDE: Weil sie ohne Ticket und Mundschutz in den Bus einsteigen wollten, hat ein französischer Busfahrer einer Gruppe den Zutritt… vor 22 Minuten